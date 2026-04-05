Італія

Нападник збірної Бельгії планує приєднатися до клубу вже найближчими днями.

Нападник збірної Бельгії та Наполі Ромелу Лукаку найближчим часом повернеться до Італії. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Ще минулого тижня з’явилася інформація, що форвард не повернувся до розташування Наполі після того, як тренерський штаб збірної Бельгії вирішив не залучати його до березневих матчів команди. Футболіст залишився у Бельгії та певний час не відповідав на дзвінки представників клубу.

За даними джерела, 32-річний нападник планує повернутися до Італії після поєдинку між Наполі та Пармою, який відбудеться 12 квітня.

У поточному сезоні Лукаку провів за Наполі сім матчів, у яких відзначився одним голом. Загалом бельгієць відіграв на полі лише 64 хвилини, адже значну частину сезону пропустив через травму.

Раніше повідомлялося, що Наполі може відсторонити свого зіркового нападника через ситуацію з його відсутністю у розташуванні команди.