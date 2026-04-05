Команда Олександра Антоненка ймовірно гарантувала собі вирішальний заліковий бал для перебування в безпечній зоні турнірної таблиці.

Стосовно поєдинку посеред вихідного, а для вірян різних конфесій — узагалі святкового з того чи іншого приводу, дня неділі організаторам української Прем’єр-ліги вдалось піти на непопулярний крок та розділити глядацьку авдиторію на різні табори. Хтось пішов спостерігати за грою у Львові поміж явним фаворитом та аутсайдером, а хтось приділив свою увагу більш конкурентному двобою у столиці, де місцева Оболонь приймала луганську Зорю. Найбільші ж ентузіасти ці два матча поєднали, а ще більш радикальні — ще й додивлялись останні хвилини гри в Кривому Розі десь на третьому екрані.

І насправді оминути увагою події на Оболонь Арені цього дня було б великою помилкою, адже команди Олександра Антоненка та Віктора Скрипника не так уже й сильно віддалились одна від одної в турнірній таблиці, із невеликим акцентом на бажання "мужиків" заскочити в останній вагон боротьби за єврокубки, тоді як "пивовари" більше зосереджувались на уникненні будь-якої боротьби за виживання наприкінці цього сезону.

При цьому гра розпочалась із швидкого м’яча у виконанні гостей. На шостій хвилині Горбач, який нарешті отримав місце в стартовому складі, сміливо змістився з правого флангу до штрафного та виконав наче й не надто вдалий удар у дальній кут, але він перетворився на простріл точно на ногу Вантуха. Хоча хтось може сказати, що так і замислювали від самого початку флангові гравці.

Але характерною особливістю команди Антоненка цього вечора було те, що Оболонь за будь-яких умов знаходила можливість не опускати голови та постійно намагалась нав’язувати суперникам атакувальний футбол у своєму стилі. Перевага Зорі за рахунком від цього протрималась лише до 36 хвилини, коли Шевченко подав із кутового з лівого флангу, а Будківський кинув без опіки Приймака в самому центрі власного штрафного.

При цьому кияни в першому таймі явно переважали луганців за контролем м’яча та кількістю спроб пробивати по воротах, нехай і загальний рівень загроз залишав бажати кращого. Зоря вільно віддавала контроль над грою опонентам, проте завжди за собою залишала можливість створити момент буквально з нічого. Як, наприклад, було на початку другого тайму, коли подача Малиша з лівого флангу на дальню стійку завершилась скиданням від Слесаря на Пердуту, який із другої спроби з гострого кута спрямував м’яч у сітку.

У тому епізоді арбітри спочатку вказали на офсайд у адресата флангової передачі, проте VAR запросив затримати гру, після чого все перевірили та гол команди Скрипника все ж таки записали. Однак Оболонь уже за десять хвилин після цього знову заробила кутовий на правому фланзі, і цього разу подача завершилась ударом головою від Устименка з близької відстані, який парирував Турбаєвський, після чого Волохатий із кількох спроб усе ж таки проштовхнув м’яч у сітку на добиванні повз Жуніньйо.

Проте й на рахунку 2:2 на табло ця гра була далекою від остаточної розв’язки. За п’ять хвилин потому Зоря вже пробивала пенальті в чужі ворота, оскільки той-таки Волохатий необачно зіграв рукою в боротьбі за чергову подачу з лівого флангу від Малиша у власному штрафному. Будківський на досвіді з позначки пробив у правий кут, тож Зоря знову з не надто відчутною перевагою у володінні м’ячем зуміла забити у ворота суперників.

Утім, помилятись у захисті команда Скрипника також була здатна в будь-який випадковій ситуації. Хоча до гола Оболоні на 84 хвилині цього разу було аж занадто багато питань. Під час закидання з власної половини від Приймака явно не без допомоги Прокопенка, який мав зіткнення з Пердутою, на лівому фланзі штрафного м’яч отримав Лях, після чого з гострого кута переграв воротаря Зорі. Оболонь цей успіх ще й намагалась розвинути на останніх хвилинах, проте рівний футбол усе ж таки було справедливо завершити й рівним рахунком на табло.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у рівненського Вереса, тоді як луганська Зоря прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.

Оболонь — Зоря 3:3

Голи: Приймак, 36, Волохатий, 60, Т. Лях, 84 — Вантух, 6, Пердута, 50, Будківський, 65 (пен.)

Оболонь: Федорівський — Мединський (Полегенько, 78), Приймак, Семенов, Є. Шевченко — Волохатий (Бичек, 90+4), Мороз — Суханов (Слободян, 71), Третьяков — Нестеренко (Прокопенко, 71), Устименко (Т. Лях, 78).

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Слесар, Кушніренко, Малиш, Вантух — Горбач (Задорожний, 81), Будківський.

Попередження: Джордан