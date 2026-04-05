Клуб з Ейндговена здобув свій 27-й чемпіонський титул, встановивши історичний рекорд Ередивізі завдяки осічці Феєнорда.

У неділю вдень ПСВ Ейндговен офіційно став чемпіоном Нідерландів. Команді навіть не довелося виходити на поле, щоб відсвяткувати тріумф — усе вирішила втрата очок їхнім головним переслідувачем, Феєнордом. Для ПСВ цей титул став уже 27-м в історії клубу.

Свою частину роботи підопічні Петера Боша виконали ще в суботу, здобувши яскраву перемогу над Утрехтом» на домашньому стадіоні Філіпс із рахунком 4:3. Після цього успіху вони де-факто гарантували собі чемпіонство, але офіційне підтвердження надійшло наступного дня.

Феєнорд», який посідає другу сходинку, мав обов'язково перемагати Волендам у неділю, щоб зберегти хоча б теоретичні шанси на боротьбу. Проте підопічні Робіна ван Персі розчарували своїх вболівальників, зігравши в бляклу нічию з аутсайдером турніру (0:0).

Таким чином, розрив між командами став недосяжним навіть на папері. Домінування ПСВ у цьому сезоні Ередивізі було беззаперечним. Команда захопила лідерство ще після 12-го туру і з того часу не поступалася першим місцем.

Ба більше, клуб з Ейндговена став найбільш раннім чемпіоном в історії нідерландської ліги, побивши попередній рекорд, який тримався з 1978 року.

Водночас боротьба за друге місце обіцяє бути надзвичайно напруженою. Наразі цю позицію утримує Феєнорд із 54 очками, але Неймеген (НЕК) відстає лише на один пункт, а Твенте — на чотири. Аякс після поразки від Твенте відстав на шість очок і, схоже, поки вибув із гонки за срібні нагороди.