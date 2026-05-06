Іспанія

Наставник Тулузи Мартінес входить до шорт-листа каталонського клубу.

Жирона розглядає варіант із новим головним тренером на випадок, якщо команду залишить іспанський фахівець Мічел. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, одним із головних претендентів на посаду наставника каталонського клубу є нинішній головний тренер Тулузи Карлес Мартінес.

Зазначається, що іспанець неодноразово висловлював бажання попрацювати в одному з клубів Ла Ліги, що може сприяти можливому призначенню.

У складі Жирони виступають українські футболісти Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов. Також улітку до команди приєднається ще один українець — Олександр Пищур.

Після 34-го туру Жирона поступилася Мальорці. Обидві команди мають по 38 очок, однак Мальорка випереджає каталонців за додатковими показниками та посідає 15-те місце.