Іспанія

Воротар не допоможе каталонцям у матчі проти Бетіса.

Український голкіпер Владислав Крапивцов потрапив до лазарету Жирони напередодні матчу 33-го туру Ла Ліги проти Бетіса, який відбудеться 21 квітня. Про це повідомляє іспанське видання As.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес підтвердив, що низка гравців продовжує залишатися поза грою через травми. Серед них — Донні ван де Бек, Хуан Карлос, Порту, а також Владислав Крапивцов, Владислав Ванат і Абель Руїс.

"Довгостроково травмовані гравці все ще залишаються поза складом. Решта команди почувається добре, до складу повернулися Блінд і Хоель Рока", — зазначив Мічел.

Характер пошкодження українського воротаря не розкривається. У поточному сезоні 20-річний Крапивцов провів три матчі за Жирону в усіх турнірах, у яких пропустив вісім м’ячів.