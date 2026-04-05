Іспанський клуб хоче втримати українського вінгера на тлі інтересу з боку європейських команд.
Віктор Циганков, getty images
05 квітня 2026, 22:45
Іспанська Жирона ухвалила рішення розпочати переговори з українським вінгером Віктором Циганковим щодо продовження контракту. Про це повідомляє Estadio Deportivo.
За інформацією джерела, у клубі усвідомлюють, що вже влітку можуть отримати нові пропозиції від європейських команд щодо трансферу українця. Саме тому керівництво Жирони вирішило заздалегідь розпочати перемовини про продовження співпраці з футболістом.
Раніше повідомлялося, що клуб буде готовий розглянути варіант продажу Циганкова в літнє трансферне вікно, якщо сторонам не вдасться досягти згоди щодо нового контракту.
У нинішньому сезоні Циганков провів 25 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках він відзначився шістьма забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.