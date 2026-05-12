Наставник каталонців поділився своїми думками після гри з Райо Вальєкано.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував нічийний результат у матчі Ла Ліги проти Райо Вальєкано (1:1).

"Райо грав краще. У кожної команди було по два гольові моменти, але вони більше тиснули й частіше наближалися до нашої зони. Динаміка має велике значення: вони щойно вийшли до фіналу Ліги конференцій, а ми пережили три поразки. Здавалося, що гра вислизає з наших рук, тож для мене це надзвичайно важливе очко. Дуже складно впоратися з цим Райо.

Ми не відчували страху. Вони мали хороший настрій після минулого четверга, і важко зрівнятися з тим, що вони почувалися впевнено на полі. Для нас не найкращий варіант – грати так, щоб більше захищатися, ніж суперник, але сьогодні так вийшло. Нам потрібно перемогти Реал, це історичний матч, від якого залежить виживання Жирони у Ла Лізі.

Вилетіли два бомбардири. У футболі не грають лише 11 футболістів, і вони мають це зрозуміти. Стуані не зміг тренуватися через удар у коліно, але він природжений боєць. Йому зробили ін’єкцію в перерві, і він почувався краще. Нам бракує сили в штрафному майданчику через відсутність Ваната, Абеля та самого Стуані, але ми матимемо його в останніх трьох матчах. Це має стати поштовхом для команди. Ми пропустили, і це був важкий удар, але це не змінює того, що ми маємо перемогти Реал — гравці це знають. Ми ризикуємо більше, ніж будь-яка інша команда, і в четвер це має бути помітно.

Ми прагнули виставити чотирьох гравців у центрі та щоб двоє крайніх гравців контратакували. У першому таймі це не вийшло, але це ситуації, з якими тренери намагаються впоратися як можуть. Це був складний матч", — наводить слова Мічела Marca.

