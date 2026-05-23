У вирішальному матчі 34-го туру команда з Гданська поступилася Брук-Бет Термаліц.

23 травня відбувся вирішальний поєдинок заключного, 34-го туру чемпіонату Польщі, який мав визначити подальшу долю Лехії з Гданська. Команда, кольори якої захищає низка українських футболістів, завітала в гості до клубу Брук-Бет Термаліца, яка достроково втратила шанси на збереження прописки, з єдиною метою — здобути перемогу.

Проте гра одразу пішла не за сценарієм гостей. Рахунок у матчі відкрив досвідчений український захисник господарів Артем Путівцев. несподівано вивів Термаліцу вперед, суттєво ускладнивши завдання для команди своїх співвітчизників. Згодом на 29 хвилині Кужава подвоїв перевагу.

Хоч як би Лехія не намагалася переломити хід протистояння та врятувати сезон, футбольна фортуна цього вечора була проти неї. У результативній перестрілці клуб із Гданська зазнав драматичної поразки з рахунком 2:3. Цей результат гарантував виліт Лехії з Екстракляси, завершивши сезон на 16 місце з 38 очками.

Антон Царенко взяв безпосередню участь у вирішальній грі, вийшовши на поле у складі «Лехії» та намагаючись допомогти команді уникнути вильоту. Максим Дячук та голкіпер Богдан Сарнавський, які також представляють гданський колектив, весь поєдинок провели на лаві запасних. Богдан Вʼюнник та Іван Желізко не потрапили у заявку через дискваліфікацію