За путівку до півфіналу українці поборються з Іспанією.

Збірна України з сокки продовжує свій успішний виступ на Чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить в Албанії. В рамках 1/8 фіналу українська команда не залишила шансів збірній Чорногорії, забезпечивши собі місце у вісімці найкращих команд континенту.

На груповому етапі українська команда посіла 1-ше місце, набравши 7 очок із 9 можливих. Турнірний шлях Україна розпочала 20 травня з нищівної перемоги над Латвією (5:0). Наступного дня, 21 травня, підопічні впевнено здолали Португалію з рахунком 3:0 у заключному турі розійшлись миром з Казахстаном (2:2).

Переможний настрій українці перенесли й на матч 1/8 фіналу проти чорногорців, взявши ініціативу у свої руки з перших хвилин. Рахунок було відкрито вже на сьомій хвилині: Комісар розігнав атаку лівим флангом і віддав передачу в центр на Росса. Той пробив у дотик — м'яч пройшов точнісінько між захисником та голкіпером суперника.

Під кінець першого тайму Україна мала стовідсоткову нагоду подвоїти перевагу. Після перегляду VAR арбітри зафіксували гру рукою з боку чорногорців у власному штрафному майданчику та призначили буліт. Однак Дучев не зміг реалізувати свій шанс. Утім, другий гол усе ж відбувся. Дучев віддав передачу вперед на Гошкодерю, який уже в падінні зумів пробити повз голкіпера і зробити рахунок 2:0.

Остаточну крапку в матчі на 39-й хвилині поставив Антон Росс, оформивши дубль. Чорногорці, намагаючись врятувати гру, пішли ва-банк і залишили свої ворота порожніми. Росс скористався цим сповна, відправивши м'яч у сітку прямим ударом від власного штрафного майданчика.

У чвертьфіналі Євро-2026 на збірну України чекає матч проти збірної Іспанії. "Фурія роха" у своєму поєдинку 1/8 фіналу здійснила камбек проти Італії та вирвала перемогу в серії булітів. Матч за вихід до півфіналу турніру розпочнеться о 23:00 за київським часом.