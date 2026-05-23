Італія

Завершився матч заключного туру Серії А.

Болонья з Інтером розійшлися миром у гольовій перестрілці (3:3)

Команди в заключному турі чемпіонату вирішили подарувати вболівальникам гарні емоції, забивши на двох аж 6 мʼячів. На 22-й хвилині зустрічі «нерадзуррі» вийшли вперед. Дімарко розкішним ударом зі штрафного перекинув стінку та поклав м'яч точно в «девʼятку».

До завершення першої 45-хвилинки господарі спочатку відновили паритет, а згодом повели в рахунку. Бернардескі на 25-й хвилині впритул розстріляв голкіпера, а трохи пізніше Побега ударом зльоту, після рикошету від Лаутаро, пробив без шансів для воротаря.

На початку другого тайму Зелінський зрізав м'яч у власні ворота, збільшивши перевагу господарів. Проте гості, незважаючи на вже здобутий статус чемпіона, не опустили руки та змогли врятувати матч, завершивши сезон на мажорній ноті. Спочатку Еспозіто опинився першим на добиванні, відправивши мʼяч у порожні ворота, а на заключних хвилинах Діуф встановив остаточний рахунок — 3:3.

Інтер, який достроково завоював скудетто, набрав у підсумку 88 очок. Натомість Болонья завершила сезон на 8-му місці з 56 пунктами.

Болонья — Інтер 3:3

Голи: Бернардескі, 25, Побега, 42, Зелінські (аг), 48 - Дімарко, 22, Еспозіто, 64, Діуф, 87

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Дзортеа, 67), Гелланн (Геггем, 81), Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер (Моро, 67), Побега (Одгор, 68) — Бернардескі, Кастро, Роу

Інтер: Мартінес (Бонні, 54) — Біссек, де Врей, Аугусто — Діуф, Барелла (Мхітарян, 54), Сучич (Коккі, 74), Зелінські, Дімарко (Енріке, 54) — Еспозіто, Мартінес (Бонні, 54)

Попередження: Мартінес, Мхітарян