Іспанія

Каталонці ведуть переговори щодо продовження оренди форварда Манчестер Юнайтед із подальшим викупом.

Барселона зацікавлена у продовженні співпраці з Маркусом Рашфордом і працює над новою орендною угодою з Манчестер Юнайтед. Каталонський клуб хоче залишити англійського нападника у своїй команді ще на один сезон.

За інформацією TeamTalk, у новій домовленості може бути прописаний обов’язковий викуп футболіста влітку 2027 року. У Манчестер Юнайтед готові погодитися на такий формат угоди, оскільки він гарантує повноцінний трансфер гравця в майбутньому.

Сам Рашфорд також позитивно ставиться до варіанту із продовженням кар’єри в Іспанії. Представники футболіста вже обговорюють із Барселоною деталі особистого контракту.

Раніше повідомлялось, що Моурінью хоче возз'єднатися з Рашфордом в Реалі.