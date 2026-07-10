Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Бельгії.

У поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Іспанії та Бельгії. Початок матчу заплановано на п'ятницю, 10 липня, о 22:00. Зустріч прийме SoFi Stadium (США).

Де дивитися матч Іспанія — Бельгія?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Бельгії можна буде на платформі MEGOGO.

За версією betking, фаворитом протистояння є збірна Іспанії. На перемогу команди Луїса де ла Фуенте в основний час букмекери пропонують коефіцієнт 1.69, тоді як на успіх збірної Бельгії — 5.00. Імовірність нічиєї за підсумками 90 хвилин оцінюється коефіцієнтом 4.00.

Слідкуйте за поєдинком Іспанія — Бельгія на Football.ua.

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