Маріо Хіла підпише довгостроковий контракт із россонері, а Реал Мадрид отримає частину коштів від його продажу.
Маріо Хіла, getty images
10 липня 2026, 10:48
Центральний захисник Лаціо Маріо Хіла найближчим часом стане гравцем Мілана. Сторони вже досягли повної домовленості щодо переходу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, іспанський футболіст пройде медичний огляд у вихідні, після чого підпише контракт із міланським клубом терміном на п'ять років. Сума трансферу складе 30 мільйонів євро.
Хіла є вихованцем академії Реала, який збереже фінансову вигоду від угоди, оскільки має право на 50% коштів від майбутнього продажу захисника.
До Лаціо 24-річний оборонець приєднався влітку 2022 року за 6 мільйонів євро. За цей час він провів 120 матчів у всіх турнірах та відзначився двома забитими м'ячами.
Зазначається, що Мілан випередив у боротьбі за футболіста Наполі. За інформацією італійських ЗМІ, невдалий результат переговорів викликав невдоволення нового головного тренера неаполітанців Массіміліано Аллегрі.