Італія

Маріо Хіла підпише довгостроковий контракт із россонері, а Реал Мадрид отримає частину коштів від його продажу.

Центральний захисник Лаціо Маріо Хіла найближчим часом стане гравцем Мілана. Сторони вже досягли повної домовленості щодо переходу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський футболіст пройде медичний огляд у вихідні, після чого підпише контракт із міланським клубом терміном на п'ять років. Сума трансферу складе 30 мільйонів євро.

Хіла є вихованцем академії Реала, який збереже фінансову вигоду від угоди, оскільки має право на 50% коштів від майбутнього продажу захисника.

До Лаціо 24-річний оборонець приєднався влітку 2022 року за 6 мільйонів євро. За цей час він провів 120 матчів у всіх турнірах та відзначився двома забитими м'ячами.

Зазначається, що Мілан випередив у боротьбі за футболіста Наполі. За інформацією італійських ЗМІ, невдалий результат переговорів викликав невдоволення нового головного тренера неаполітанців Массіміліано Аллегрі.