Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Іспанії зберігає абсолютний спокій перед вирішальним матчем проти Аргентини.

Вихід збірної Іспанії до фіналу Чемпіонату світу проти чинних володарів титулу, аргентинців, супроводжується величезним тиском. Проте головний тренер іспанців Луїс де ла Фуенте випромінює цілковиту впевненість. Напередодні протистояння на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді наставник розставив усі крапки над "і" щодо стану команди та своїх особистих переживань.

Головним приводом для занепокоєння фанатів останніми днями стали новини про 19-річного Ламіна Ямаля, якого помітили на тренуванні з перебинтованим лівим стегном після півфінального матчу з Францією. Однак Де ла Фуенте категорично відкинув будь-які побоювання щодо здоров'я ключового гравця.

"Сьогодні він брав участь у тренуванні з іншими товаришами по команді, і з ним все гаразд. Він у оптимальній формі", — неодноразово наголосив тренер журналістам.

Оскільки фінал зводить на одному полі юного Ямаля та легендарного Ліонеля Мессі (які мають відоме спільне фото з 2007 року, де аргентинець тримає Ламіна-немовля), у пресі активно обговорюють можливу передачу корони.

Де ла Фуенте рішуче виступає проти того, щоб його гравець переймався такими паралелями та відчував додатковий тиск.

"Ламін має бути Ламіном. Мессі – унікальний гравець в історії, і він є прикладом, взірцем для наслідування для молоді, але я наполягаю, що Ламін має бути самим собою. Найкращий спосіб підтримати його — це допомогти йому стати такою людиною, яку ми знаємо сьогодні, бо в нього великий потенціал і велике майбутнє", — заявив керманич збірної Іспанії.

Що дійсно вражає у поведінці Де ла Фуенте перед фіналом, так це його ставлення до зовнішніх факторів. Ні рівень складності суперника, ні якість газону, ні навіть можлива загроза диму в повітрі Нью-Джерсі його не турбують.

Єдина проблема, про яку він говорить із неабияким хвилюванням, лежить поза межами футбольного поля — це логістика. Справа в тому, що після пресконференції та медіа-заходів у Нью-Йорку тренеру потрібно повертатися до табору команди повітрям.

"Я нервую, бо ми повертаємося гелікоптером. Ми прибули сюди гелікоптером, і нам доведеться летіти ним, щоб повернутися назад, і це мене дуже хвилює", — абсолютно серйозно зізнався Де ла Фуенте.

Попри фобію, тренер наголошує на своєму загальному позитивному настрої перед найважливішим матчем у його кар'єрі:

"Щодо всього іншого, я спокійний. Мені пощастило опинитися в цій ситуації, і я наполягаю: ми просто хочемо насолодитися цим дивовижним моментом", — резюмував 65-річний фахівець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Славко Вінчич працюватиме на фіналі ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.