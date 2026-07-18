Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися фінальний поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини.

У вирішальному матчі фіналу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Іспанії та Аргентини.

Головна футбольна подія чотириріччя відбудеться у неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом. Зустріч прийме грандіозний стадіон Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі .

Де дивитись матч Іспанія — Аргентина?

Переглянути трансляцію фінального поєдинку ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За даними betking, мінімальним фаворитом протистояння в основний час вважається європейська збірна. На перемогу Іспанії пропонується коефіцієнт 2.40. Потенційний успіх Аргентини оцінюється показником 3.33, а ймовірність нічийного результату за підсумками 90 хвилин гри представлена коефіцієнтом 3.10.

Слідкуйте за поєдинком Іспанія — Аргентина на Football.ua.

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