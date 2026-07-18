Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан іспанців вважає вихід команди до фіналу результатом п'ятирічної еволюції та закликає партнерів адаптуватися до будь-якого стилю гри.

Вихід збірної Іспанії до фіналу Чемпіонату світу з футболу — лише другий в історії країни — може здаватися комусь дивом, але для капітана команди Родрі це закономірний результат тривалої та кропіткої роботи. Вже цієї неділі на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі) на Фурію Роху чекає найсерйозніше випробування: битва за світову корону проти чинного чемпіона — збірної Аргентини.

Володар Золотого м'яча 2024 року Родрі наголошує, що фундамент нинішнього успіху закладався перемогами в Лізі націй у 2023 році та на чемпіонаті Європи у 2024-му. Перед головним матчем турніру він хоче бачити у своїх товаришів по команді безстрашність і жагу до перемоги, яка перевершуватиме страх поразки.

"Ми поступово зростаємо. Ми повинні продовжувати робити те саме, що й зараз, бо це був процес, який тривав усі п'ять років", — підкреслив Родрі під час п'ятничної пресконференції.

Півзахисник відкинув стереотип про те, що Іспанія — це команда одного передбачуваного бренду чи стилю. За його словами, головна сила нинішньої збірної полягає саме у її гнучкості:

"Тож ми можемо адаптуватися до необхідності захищатися, контратакувати, атакувати. Ми дуже цілісна команда, і саме тому ми тут", — додав він.

Шлях іспанців до фіналу вражає надійністю: команда пропустила лише один гол у семи іграх турніру, перегравши суперників із загальним рахунком 13:1 (після сенсаційної стартової нічиєї з Кабо-Верде). У плей-оф команда продемонструвала характер, здолавши Португалію в 1/8 фіналу завдяки пізньому голу Мікеля Меріно, вибивши Бельгію у чвертьфіналі та впевнено перемігши сусідів з Франції (2:0) у півфіналі.

Надійною стіною позаду став голкіпер Унаї Сімон зі своїми дев'ятьма надважливими сейвами. Попри блискучу гру проти французів, Родрі усвідомлює масштаб недільного виклику:

"Я думаю, що проти Франції ми провели одну з найкращих ігор як команда, але проти Аргентини нам потрібно піднятися на новий рівень, тому що вони чемпіони. І я справді впевнений, що ми можемо це зробити", — наголосив Родрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Родрі не виключив трансфер після чемпіонату світу.