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Football.ua анонсирует поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги.

В Киеве состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Олимпик сойдется в противостоянии с ПФК Львов. Обеим командам необходимо набирать очки, чтобы обезопасить себя от вылета в Первую лигу, поэтому положительный результат в предстоящем матче будет иметь важное значение.

Суббота, 13 июня, 19:30. стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского, Киев. Главный арбитр — Дмитрий Кривушкин (Харьков). Прямая трансляция на телеканале ТК Футбол 2.

Несмотря на плачевную ситуацию с зараженными коронавирусом в Карпатах, чемпионат Украины продолжается, как и борьба команд за сохранение прописки в высшем дивизионе страны. Пока вопрос с переигровкой перенесенных матчей Карпат остается открытым, таким клубам, как Олимпик, ПФК Львов и Ворскла, нельзя считать нынешний сезон завершенным. Математические шансы отправиться в Первую лигу есть у каждого из перечисленных.

После перерыва команды УПЛ провели уже по два официальных поединка, однако ни Олимпик, ни Львов, пока не почувствовали вкус победы. Подопечные Игоря Климовского закономерно проиграли Днепру-1 (3:1), а также в своих "лучших" традициях упустили победу над Мариуполем в заключительные минуты встречи (2:2). Такое ощущение, что донетчан не хватает на все 90 минут, хотя футбол демонстрируется весьма неплохой, особенно как для команды, занимающей предпоследнее место в турнирной таблице.

Что касается львовского клуба, то на матч против Ворсклы главный тренер Эгише Меликян неожиданно доверил место в стартовом составе преимущественно украинским футболистам, тогда как большая часть бразильцев осталась на скамейке запасных. Поединок завершился вничью (1:1), но, справедливости ради, этот результат Львову удалось добыть только благодаря реализованному пенальти за мгновение до финального свистка. В следующем матче с Днепром-1 уже команда Меликяна упустила ничью в конце встречи (1:2). К слову, у армянского специалиста появилось много вопросов к судейству. после игры.

Отметим, что Олимпик и ПФК Львов всего четыре раза выявляли сильнейшего между собой в рамках Премьер-лиги, из которых дважды была зафиксирована ничья (оба — 1:1), один раз побеждал Олимпик (1:0) и один раз оказывался сильнее Львов (1:0). Статистика показывает, что на данный момент это равные по уровню команды, а результат поединка может определить один момент.

В преддверии поединка некоторые кадровые проблемы испытает ПФК Львов. Эгише Меликян не сможет рассчитывать сразу на четверых футболистов. Ярослав Богунов пропустит тур из-за перебора желтых карточек. Также проблемы со здоровьем испытывают Сабино, Ренан и Андрей Бусько. Среди хороших новостей - восстановившийся Альваро.

Олимпик, в отличие от будущего соперника, подходит к предстоящему матчу в полной боевой готовности, по крайней мере о каких-либо новых травмах клуб не сообщал.