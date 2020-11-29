Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и луганская Заря.

Наставник луганской Зари Виктор Скрипник не предоставил отдых практически всем своим подопечным, которые принимали участие в поединке против греческого АЕК в рамках Лиги Европы УЕФА в середине недели. Исключение коснулось лишь позиции в рамках ворот, где в поединке против Миная сыграет Никола Василь.

У Василия Кобина была в распоряжении полная календарная неделя для восстановления и подготовки его подопечных к предстоящей игре, поэтому менять "победный" состав после игры с черниговской Десной главный тренер закарпатской команды решился лишь в виде скромных замен в опорной зоне и нападении, где с первых минут сыграют Олег Голодюк и Антон Шиндер соответственно.

Минай: Каниблоцкий — Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив — Голодюк — Кныш, Снижко, Нуриев, Пиняшко — Шиндер.

Запасные: Таран, Маембе, Ткачук, Кожанов, Шпак, Карноза, Хахлев, Допилка, Малепе.



Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.

Запасные: Шевченко, Пиддубный, Чайковский, Назарина, Гринь, Перович, Сайядманеш, Лунев, Алефиренко.



Матч Минай — Заря начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

