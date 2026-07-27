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Найстарший професійний футболіст світу допоміг Фукусімі Юнайтед розгромити суперника в Кубку Імператора та готується до свого 42-го сезону в кар'єрі.

Легендарний японський нападник Кадзуйосі Міура продовжує переписувати історію футболу. У віці 59 років найстарший професійний гравець світу відзначився забитим м'ячем за команду третього дивізіону Фукусіма Юнайтед. Це його перший гол в офіційних змаганнях за майже чотири роки.

Знаменна подія сталася в суботу під час матчу Кубка Імператора проти команди Івакі Фурукава. Міура вразив ворота суперника на 52-й хвилині зустрічі, довівши рахунок до 5:0. У підсумку матч завершився нищівною перемогою Фукусіми з рахунком 7:0. Востаннє форвард забивав у листопаді 2022 року, коли виступав за Сузуку (нині Атлетіко Сузука) у матчі проти ФК Осака.

На батьківщині Міуру шанобливо називають "Королем Кадзу". Він по праву вважається одним із найулюбленіших спортсменів Японії та був головним обличчям Джей-ліги під час її заснування у 1993 році. За національну збірну своєї країни нападник провів 89 матчів та відзначився 55 забитими м'ячами.

Його неймовірна кар'єра розпочалася у 1986 році в знаменитому бразильському клубі Сантос. Згодом він здобув міжнародний досвід, виступаючи в чемпіонатах Італії, Хорватії та Австралії. Контракт гравця з ФК Йокогама діє з 2005 року, проте з 2020 року він не зіграв за них жодної хвилини, постійно перебуваючи в орендах. Зупинятися на досягнутому ветеран не збирається.

Нещодавно Міура продовжив свою орендну угоду з Фукусімою Юнайтед до червня 2027 року. Це означає офіційний початок його 42-го сезону у професійному футболі. Сам футболіст раніше неодноразово заявляв про намір виходити на поле як мінімум до 60 років, і його нинішня спортивна форма доводить абсолютну реальність такої амбітної мети.