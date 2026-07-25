Україна

28-річний захисник, який минулого сезону став чемпіоном Першої ліги, приєднався до столичного клубу.

Київська Оболонь продовжує активну трансферну кампанію напередодні нового сезону. Клуб офіційно оголосив про підписання контракту з 28-річним захисником Кирилом Прокопчуком, який став уже п'ятим футболістом, що поповнив ряди пивоварів цього літа.

Прокопчук є вихованцем дніпровського футболу. Свій професійний шлях він розпочав в Олександрії, після чого накопичував досвід у низці вітчизняних команд, захищаючи кольори Полісся, Краматорська, Ниви з Бузової (яка нині виступає під назвою Кудрівка) та закарпатського Миная.

Попереднім клубом захисника була чернівецька Буковина. Сезон 2025/26 став для нього надзвичайно успішним: разом із чернівчанами гравець завоював золоті нагороди Першої ліги. В Оболоні новачок виступатиме під ігровим номером 30.

Нагадаємо, раніше у зворотному напрямку поїхав захисник Владислав Приймак.