Голкіпер збірної Молдови виступатиме у складі команди Максима Шацьких.
Андрій Кожухар, НК Верес
26 липня 2026, 11:14
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід воротаря Андрія Кожухара до складу киргизстанської Азії.
Орендну угоду з 27-річним голкіпером збірної Молдови розраховано до кінця сезону.
Також команда, яку очолює колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких, матиме першочергове право на викуп гравця.
Минулого сезону Кожухар провів шість матчів, з яких один на нуль при дев'яти пропущених м'ячах.
Після 15 турів Азія набрала 32 очки і посідає п'яте місце у чемпіонаті Киргизстану.