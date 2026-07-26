Україна

Голкіпер збірної Молдови виступатиме у складі команди Максима Шацьких.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід воротаря Андрія Кожухара до складу киргизстанської Азії.

Орендну угоду з 27-річним голкіпером збірної Молдови розраховано до кінця сезону.

Також команда, яку очолює колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких, матиме першочергове право на викуп гравця.

Минулого сезону Кожухар провів шість матчів, з яких один на нуль при дев'яти пропущених м'ячах.

Після 15 турів Азія набрала 32 очки і посідає п'яте місце у чемпіонаті Киргизстану.