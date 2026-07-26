Україна

Нові комплекти присвячені пам’яті загиблих дітей Кривого Рогу та українських військових.

Кривбас офіційно представив три нові комплекти ігрової форми, виконані в червоному, білому та кольорі хакі.



Головним елементом дизайну став патерн FCKK, інтегрований у тканину форми. Він символізує сучасну ідентичність клубу та є ключовою деталлю нового візуального стилю. Особливе місце в дизайні займають дев’ять червоних сердець — на згадку про дев’ятьох дітей, які загинули 4 квітня 2025 року внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу.

Третій комплект форми присвячений українським військовим. На всіх трьох комплектах розміщені нашивки з позивними вболівальників Кривбасу, які загинули, захищаючи Україну під час війни.