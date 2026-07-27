Україна

Тренер "ковалівців" поділився своїми думками перед стартом нового сезону.

Тренер Колоса Олег Шелаєв прокоментував підготовку команди до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Я вважаю, що з погодою пощастило нам – не було так спекотно. Всі були в строю, ніхто не випадав більше, ніж на пару днів. По іграх – теж всі зіграли те, що планували. Все було добре – тому тверда вісімка.

Ми хочемо перемагати і на зборах також, не хочемо програвати – і так кожна команда. Або ти загартовуєш свій характер, звикаєш грати, перемагати, не пропускати першими гол принаймні – і це теж така інша сторона цієї монети.

Тобто, ми побачимо, як це працює в сезоні. Хочемо, щоб і надалі цей наш переможний шлях зберігся і в офіційних матчах", — наводить слова Шелаєва прес-служба клубу.

Новий сезон в УПЛ для Колоса розпочнеться виїзним поєдинком проти луганської Зорі – гра відбудеться у п'ятницю, 31 липня.