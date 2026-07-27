Італія

У списку італійської федерації п'ять фахівців, два з яких від президента Джованні Малаго.

Італійська федерація футболу визначилася з новими кандидатами на посаду головного тренера збірної Італії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, до списку кандидатів входять Стефано Піолі, Тіаго Мотта та Раффаеле Палладіно. Ці кандидатури висунули технічний директор FIGC Паоло Мальдіні та його радник Леонардо.

Також наголошується, що президент FIGC Джованні Малаго просуває двох своїх кандидатур, а саме Роберто Манчіні та Антоніо Конте.

На даний момент всі п'ять тренерів перебувають без роботи. Піолі залишив Фіорентину в листопаді 2025 року, Мотта працював у Ювентусі до березня минулого року, а Палладіно пішов з Аталанти після завершення минулого сезону. Конте цього літа залишив Наполі, тоді як Манчіні нещодавно розірвав контракт із катарським Аль-Саддом.

Нагадаємо, раніше на пост коуча італійської збірної розглядався лише Андреа Пірло, проте через зв'язки з російським букмекером його кандидатуру було заблоковано.