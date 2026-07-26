Шахтар провів заключний контрольний матч на літніх навчально-тренувальних зборах, зігравши внічию 0:0 з турецьким Бурсаспором.

Поєдинок відбувся на стадіоні Матли Ататюрк Стедіум у Бурсі, а трибуни зібрали близько 40 тисяч глядачів.

Попри велику кількість моментів, жодній із команд не вдалося відкрити рахунок, тож спаринг завершився без забитих м’ячів. 

Шахтар — Бурсаспор — 0:0

Стартовий склад Шахтаря: Твардовський, Траоре, Бондар, Марлон, Педріньо, Невертон, Педро Енріке, Вінісіус, Матвієнко (кап), Назаріна, Аліссон.

Запасні: Чимпоєш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвілі, Грамм, Караваєв, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Раян, Бруніньо, Мендоса, Кауан Еліас, Мейрелліш.