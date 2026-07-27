Іспанія

Тьяго Пітарч отримав ушкодження на тренуванні "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Тьяго Пітарч не зможе допомогти своїй команді у найближчих товариських матчах, а також на старті нового сезону. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 18-річний іспанець травмував коліно на одному з тренувань "вершкових".

Після медичного обстеження у нього виявили розрив медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна. На відновлення йому знадобиться близько 6-8 тижнів.

Минулого сезону Пітарч провів 16 матчів за основну команду, в яких відзначився двома гольовими передачами. Також цього літа Тьяго став переможцем юнацького Євро-2026.

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