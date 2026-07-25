Україна

Єрмаков залишив Маккабі Хайфа

Український воротар покинув ізраїльський клуб після одного сезону.

Єрмаков, gettyimages

Маккабі Хайфа офіційно оголосив про відхід Георгія Єрмакова. 24-річний український голкіпер залишає ізраїльський клуб після одного сезону в команді.



Єрмаков приєднався до Маккабі Хайфа на початку минулого сезону та провів 37 матчів у всіх турнірах, у 12 із них зберігши свої ворота сухими. У клубі повідомили, що вже погодили умови трансферу з новим клубом, а воротар на початку тижня вирушив проходити медичне обстеження перед переходом.



Маккабі Хайфа подякував українцю за професіоналізм і побажав йому успіхів у подальшій кар’єрі.