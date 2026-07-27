Україна

Олександр Протченко підбив підсумки підготовки команди до нового сезону.

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко прокоментував підготовку своєї команди до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Ми виконали великий обсяг роботи. Хлопці працювали наполегливо та відповідально, а тренерський штаб отримав можливість переглянути чимало потенційних новачків. Загалом вважаю, що підготовка пройшла на хорошому рівні. На жаль, є кілька незначних пошкоджень у деяких футболістів, але це частина тренувального процесу. Сподіваємося, що найближчим часом усі вони повернуться до загальної групи.

Не став би виділяти якийсь один поєдинок на зборах. Кожен матч давав нам важливу інформацію для аналізу. Після кожної гри ми розуміли, над чим потрібно працювати далі, які моменти виправляти на тренуваннях, на що звертати увагу під час теоретичних занять та індивідуальних бесід із футболістами.

Усі нові хлопці демонстрували бажання повністю віддаватися як на тренуваннях, так і в матчах. Звісно, не все виходило ідеально. Це пов’язано як із фізичним станом, так і з недостатньою зіграністю. Але з часом вони краще зрозуміють партнерів, адаптуються до наших вимог, наберуть необхідні кондиції, і це допоможе зробити команду ще сильнішою.

Вважаю, що ми підходимо до початку чемпіонату в хорошому стані. Команда пройшла якісну підготовку, отримала необхідні фізичні навантаження та провела серію контрольних матчів. Безумовно, нам ще є над чим працювати – цей процес ніколи не зупиняється. Найголовніше, що футболісти добре розуміють наші вимоги та поступово набирають оптимальні кондиції. А остаточну оцінку готовності команди дадуть уже офіційні матчі.

Трансферне вікно ще буде відкритим достатньо довго, тому в футболі можливе все. Ми продовжуємо працювати над посиленням складу і розглядаємо різні варіанти. Якщо з’являться футболісти, які відповідатимуть нашим вимогам і допоможуть команді стати сильнішою, клуб обов’язково скористається такою можливістю", — наводить слова Протченка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка оголосила про відхід Морозка.