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Андрій Маткевич — шостий літній новачок пивоварів.

Столична Оболонь продовжує підсилювати склад. Шостим літнім новачком команди став 21-річний півзахисник Андрій Маткевич. Гравець приєднався до клубу на правах оренди з Динамо Київ, угода розрахована на весь наступний сезон. У новій команді хавбек виступатиме під 7-м номером.

Маткевич має за плечима успішний досвід виступів на юнацькому рівні. У 2024 році Андрій став бронзовим призером чемпіонату Європи у складі юнацької збірної України. Також разом із киянами гравець двічі поспіль здобував золоті медалі юнацького чемпіонату України (сезони 2023/24 та 2024/25)

Попередню змагальну кампанію півзахисник розділив між двома клубами, адаптуючись до дорослого футболу. Початок сезону Андрій провів у луганській Зорі, за яку відіграв 9 матчів. Навесні гравець перейшов до складу Епіцентру, де вийшов на поле у 7 поєдинках. Результативними діями у цих матчах він не відзначався.

Оренда в Оболонь стане для молодого таланта чудовою нагодою проявити себе на рівні Прем'єр-ліги та закріпитися в основному складі київського клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Прокопчук став гравцем Оболоні.