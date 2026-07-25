Україна

Поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Словенії завершився без забитих м’ячів.

Шахтар провів черговий контрольний матч на літніх зборах у Словенії, зустрівшись із саудівською Аль-Улою.



Поєдинок завершився безгольовою нічиєю — 0:0. Команди не змогли реалізувати свої моменти, тож переможця в матчі визначити не вдалося.



Для гірників ця зустріч стала ще одним етапом підготовки до старту нового сезону, під час якого тренерський штаб продовжує награвати склад і тактичні поєднання.

Наступний контрольний матч гірники проведуть 26 липня в Туреччині, де їхнім суперником стане Бурсаспор.

Шахтар (Донецьк) — Аль-Ула (Аль-Ула) — 0:0 (0:0)

Шахтар: Баглай, Караваєв (Матвієнко, 43), Грам (Бондар, 43), Марлон Сантос (к), Гочолейшвілі, Сметана, Бондаренко (Лукас, 31), Цуканов, Бруніньо, Райан Роберто (Мендоса, 43), Мейрелліш