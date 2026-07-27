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Захисник "гірників" поділився своїми думками після гри з Бурсаспором.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував спаринг із турецьким Бурсаспором (0:0), а також підбив підсумки літніх зборів.

"Дійсно, чудова атмосфера була, атмосфера, яка завжди є на суперматчах у Туреччині, на поєдинках Ліги чемпіонів. Напевно, Містер уже хотів підготувати нас до такої шаленої підтримки з боку фанатів, коли ми виступатимемо на виїзді, тож потроху треба звикати до цього. Ми всі знаємо, як уболівають у Туреччині, тому зібрати на гру 40 тисяч уболівальників, повний стадіон – це дуже класно, ти отримуєш кайф від цього.

Можна було пересвідчитися, що в Бурсаспора гарний рівень, тому клуб, напевно, на правильному шляху. Це також можна побачити з їхніх якісних футболістів, з того, як грає команда. Тренер дійсно знає, чого вимагає, а гравці намагаються реалізовувати це на футбольному полі. Я вважаю, ми трохи більше заслуговували на перемогу, утім, сподіваюся, усі голи й перемоги перенесемо на чемпіонат України й Лігу чемпіонів.

Збори пройшли добре, ми підготувалися, були непогані спаринги. У перших офіційних матчах потрібно виходити на поле та підтверджувати статус чемпіона", — наводить слова Бондара прес-служба клубу.

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