Украина

Хавбек "сине-желтых" поделился своими ожиданиями перед отборочными матчами ЧМ-2022.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии.

"Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и но быть не может. Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.

За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает. У нас все получится", — написал Степаненко на своей странице в Instagram.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.