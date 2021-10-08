ЧМ-2022. Отбор

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После пяти ничьих в первых пяти турах, сборная Украины теперь в каждом матче должна играть только на победу, особенно в матче против Финляндии.

Матч между Украиной и Финляндией пройдет на территории соперника "сине-желтых" — в Хельсинки. Первая игра между этими соперниками в марте этого года закончилась со счетом 1:1.

Следить за событиями поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Финляндия — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Что касается личных встреч, то всего между собой Финляндия и Украина провели всего лишь три поединка, из которых две игры закончились победами "сине-желтых", а одна — в вышеупомянутую ничью.

Что говорили перед матчем?

Александр Петраков, и. о. главного тренера сборной Украины:

"Финляндия очень изменилась в смысле футбола, отношению к футболу. Там делается очень много площадок и манежей. Это очень качественная команда. Очень хороший тренер у них, он прошел все этапы сборной Финляндии.

Там есть звездочки — вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще очень качественный — Камара, он играет за Селтик. Правильно я сказал? И, два центральных нападающих — Похьянпало и Пукки.

Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Всех их знаю, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится. Этим футбол и прекрасен. Кто же знал, что Вернидуб обыграет Анчелотти? Финляндия — очень качественная и дисциплинированная команда, давно игроки выступают вместе, но мы сильнее их".

Онни Валакари, полузащитник сборной Финляндии:

"Украина действительно качественная команда. Особенно сложно с ней играть на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, а иногда возникали проблемы, но Украина была действительно хороша.

Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Я думаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше, чем Украина".