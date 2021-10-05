ЧМ-2022. Отбор

Альбин Гранлунд поделился мнением о предстоящих поединках.

Защитник польской Сталь Мелец и сборной Финляндии Альбин Гранлунд поделился ожиданиями от предстоящих матчей отбора к ЧМ-2022.

"Наша цель — выйти на Чемпионат мира. Я еще не смотрел турнирную таблицу, но уже думаю о предстоящем матче с Украиной. У нас хорошие шансы. Мяч круглый, на поле может произойти что угодно. Очки нужны всем, так что нас ждут интересные матчи",- высказался футболист.

Напомним, 9 октября сборная Украины сыграет с Финляндией на выезде.

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.