ЧМ-2022. Отбор
Альбин Гранлунд поделился мнением о предстоящих поединках.
Альбин Гранлунд, Getty images
05 октября 2021, 13:12
Защитник польской Сталь Мелец и сборной Финляндии Альбин Гранлунд поделился ожиданиями от предстоящих матчей отбора к ЧМ-2022.
"Наша цель — выйти на Чемпионат мира. Я еще не смотрел турнирную таблицу, но уже думаю о предстоящем матче с Украиной. У нас хорошие шансы. Мяч круглый, на поле может произойти что угодно. Очки нужны всем, так что нас ждут интересные матчи",- высказался футболист.
Напомним, 9 октября сборная Украины сыграет с Финляндией на выезде.
Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.