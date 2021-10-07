ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник прокомментировал предстоящий поединок отбора к Чемпионату мира.

В седьмом туре отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре Украина встретится в гостях с Финляндией.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Финляндия — хорошая команда, они очень прибавили в последнее время. Соперник показал очень достойную игру на Евро-2020. Готовимся очень серьезно, сконцентрировано. Мы понимает, что это важнейшая игра отбора.

В трех из пяти последних поединках мы должны были побеждать. К сожалению, нам чего то не хватает. Может удачи, может где-то недоработки. Надеемся переломить эту тенденцию и наконец победить",- приводит слова Степаненко официальный сайт УАФ.

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