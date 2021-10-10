ЧМ-2022. Отбор

Стало известно, кто сможет посетить следующий поединок "желто-синих" в рамках отбора на ЧМ-2022.

Следующий поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Украины проведет против Боснии и Герцеговины на Арене Львов.

Как сообщает официальный сайт УАФ, посетить данное противостояние на стадионе смогут только те болельщики, у которых в наличии будет:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

- экспресс-тест на определение антигенакоронавирусу SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Экспресс-тест болельщики смогут сделать 12 октября перед стадионом Арена Львов начиная с 15:00. Кроме того, 10-11 октября можно сделать экспресс-тест в лабораториях вашего города.

Стоит отметить, что при прохождении теста в лабораториях Eskulab и Synevo для болельщиков, которые предъявят билеты на матч Украина — Босния и Герцеговина, будет действовать скидка. Более подробная информация — на официальном сайте УАФ.

Напомним, матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, в 21:45.

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