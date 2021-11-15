Украина

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне игры с боснийцами.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Как страна, возможно, не сильно интересующая нас, но по сборной – много людей играет в топ-чемпионатах: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против Ювентуса играли. Хорошие футболисты, но команда у нас сильнее.

Беспроигрышная серия в отборах на Евро и чемпионат мира? Это палка о двух концах – не проигрываем и не сильно выигрываем, только одна победа над финнами. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с двумя победами", — сказал Кривцов в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.