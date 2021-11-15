ЧМ-2022. Отбор

Готовимся к ответственному матчу главной команды страны.

Можно смело утверждать, что сборную Украины ожидает еще несколько шагов до финальной части чемпионата мира-2022. Однако, если подопечным Александра Петракова не удастся впервые в своей истории обыграть Боснию и Герцеговину в заключительном поединке группового этапа квалификации, то говорить о каких-либо перипетиях в дальнейшем плей-офф не приходится.

Мы вновь будем встречаться с командой Ивайло Петева, и эта встреча будет для нас всего второй в истории очных дуэлей, и первой на поле соперников. Опыт поединка во Львове подсказывает, что у украинского болельщика есть поводы для оптимизма, но и некоторые вопросы к команде Петракова после той игры, безусловно, остались. Сумеет ли тренерский штаб извлечь правильные уроки?

12.10.2021. Стадион: Арена Львов, Львов. Зрителей: 20 000

Украина — Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 ­— Ахмедходжич, 77.

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 81), Цыганков (Булеца, 81) — Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина: Шехич — Стеванович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Чивич, Колашинац (Ковачевич, 90) — Налич (Cарич, 58), Хаджиахметович, Гояк (Прцич, 58) — Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Предупреждения: Чивич, Ахмедходжич, Превляк.

Матч на переполненной, насколько она могла быть переполненной в условиях COVID-ограничений, Арене Львов был крайне ответственным для Главной команды страны. Александр Петраков выставил футболистов по привычному для него тактическому рисунку, и в отдельные эпизоды встречи было заметно существенное превосходство Украины в контроле мяча. Однако, четко выстроенная игра через Эдина Джеко со стороны Боснии и Герцеговины не давала расслабиться нашей обороне, а при поддержке Сеяда Колашинаца на левом фланге, форвард организовал несколько опасных выпадов на наши ворота.

К счастью, обоих данных исполнителей в матче на Билино Поле точно не будет, а во львовской игре мы сумели взломать оборону соперников на исходе первой четверти часа игрового времени. Быстрые переходы от обороны к атаке в исполнении хозяев поля раз за разом заставали соперников врасплох, в результате чего у Украины было достаточно моментов и для большего количества голов, однако она ограничилась только одним взятием ворот соперников, а в своих владениях команде Петракова в чем-то помогла избежать неприятностей удача.

По мере приближения к логическому завершению поединка, наш тренерский штаб принял решение перестраивать игру команды на оборонительный манер, что, пожалуй, стало главной ошибкой и разочарованием поединка. Соперники забили гол в финальной пятнадцатиминутке, после чего "неожиданно" оказалось, что перестроиться обратно на атакующий манер у Украины уже попросту нет ресурсов. Несмотря на все наши попытки хоть как-то выскочить в наступление на чужие ворота, счет так и остался неизменным, что лишь усложнило нашу судьбу в этой и без того непростой группе.

Отметим, что сборные Боснии и Герцеговины и Украины получат возможность написать новую страницу в истории своих взаимоотношений уже 16 ноября, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.