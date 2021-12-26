Украина

Football.ua оглашает результаты голосования за лучшего игрока УПЛ в декабре

Футбольный декабрь закончился достаточно давно. Большинство игроков УПЛ уже отдыхает в теплых странах. Подошло время определить лучших в двух декабрьских турах украинского первенства.

Среди футболистов мы предлагали выбрать лучшего из следующей пятерки: Михаил Мудрик (Шахтер), Артем Довбик (Днепр-1), Александр Пихаленок (Днепр-1), Виктор Цыганков (Динамо), Аллахьяр Сайядманеш (Заря).

Мнение редакции Football.ua

Мы считаем, что очень хорошо себя в этом месяце проявил Михаил Мудрик из Шахтера. Он выдал потрясающий матч против Львова. Шахтер проигрывал 0:1 и в концовке первого тайма Мудрик заработал пенальти, который позволил "оранжево-черным" уйти на перерыв с ничейным счетом. Во втором тайме Мудрик сделал разницу на фланге, был лучшим игроком матча, отдал три голевые передачи и помог Шахтеру выиграть крупно 6:1. Матч против Александрии выдался менее результативным для Мудрика на голевые действия, но также много обострял и создавал для своих партнеров.

Лучший игрок по версии читателей Football.ua

Наши читатели решили назвать лучшим игроком декабря Артема Довбика. Форвард Днепра-1 удостоился этого звания второй раз подряд. На этот раз победа не была столь убедительной, как в прошлом месяце, но тем не менее, за Артема Довбика голоса отдали более половины проголосовавших.

Артем Довбик набрал 625 голосов – 51,1%. Вторым стал Михаил Мудрик из Шахтера с 250 набранными голосами. Замкнул тройку иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш. В его активе 159 голосов. На четвертом месте оказался хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок – 97 голосов. Меньше всех голосов у лидера киевского Динамо Виктора Цыганкова – 91.

Сергей Горбаченко, Football.ua