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Коуч "синьо-жовтих" відвідав тренувальний процес "гірників".

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував відвідування розташування донецького Шахтаря під час тренувального процесу "гірників" на зборах у Словенії.

"Мені теж надзвичайно приємно бути тут. Я радий побачитися з тренером, Дарійо та футболістами. Для мене це дуже важливо – подивитися на гравців, поспілкуватися з тренером. Тому я вдячний Шахтарю за таку можливість і за гостинність.

Враження просто топ. Я знаю, які надзвичайні професіонали працюють у Шахтарі, це рівень великої команди, великого клубу. У новому сезоні ви гратимете в Лізі чемпіонів, що є великим викликом, значною мотивацією для кожного. Я дивився тренування команди і можу сказати, що для цього періоду гравці виглядають дійсно чудово. Тренер та його асистенти просто неймовірні, їхня енергія – це щось. Потенціал цієї команди надзвичайно високий. Це вражає, але для мене це не є сюрпризом.

Розмова з Ардою Тураном? Говорили про гравців, старт сезону і ті труднощі, які мають українські команди зараз із переїздами та підготовкою до матчів. Торкнулися багатьох різних речей. Але для мене головне, що багато моїх ідей співпадають з поглядом на футбол, який має Арда Туран. Для Шахтаря майбутній сезон буде дуже важливим на європейській арені, як і минулий сезон, що видався неймовірним для команди і дав гравцям багато неоціненного досвіду.

Шахтар – це не просто команда, а й дуже важливий клуб для всіх нас, для України, тож я бажаю лише найкращого для всіх!", — наводить слова Мальдери прес-служба "гірників".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шахтар став чемпіоном УПЛ і у наступній кампанії зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оприлюднив розклад матчів на літніх зборах.