Шахтар визначився з розкладом товариських матчів на літніх навчально-тренувальних зборах у Словенії. Команда Арди Турана продовжує підготовку до нового сезону, а найближчими днями проведе три контрольні поєдинки.

Перший спаринг гірники зіграють 19 липня проти хорватського Рудеша. Вже 21 липня суперником донеччан стане Славен Белупо, а 23 липня команда зустрінеться з Горицею. Початок усіх матчів заплановано на 19:00 за київським часом.

Літній збір у Словенії є важливою частиною підготовки Шахтаря до старту нового сезону, в якому команда виступатиме в українській Прем’єр-лізі та єврокубках.

Попередньо Арда Туран визначив склад гірників на ці збори.