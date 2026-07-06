Донецький клуб проведе три спаринги проти хорватських команд у межах підготовки до нового сезону.
Шахтар, Шахтар
06 липня 2026, 13:05
Шахтар визначився з розкладом товариських матчів на літніх навчально-тренувальних зборах у Словенії. Команда Арди Турана продовжує підготовку до нового сезону, а найближчими днями проведе три контрольні поєдинки.
Перший спаринг гірники зіграють 19 липня
проти хорватського Рудеша. Вже 21 липня
суперником донеччан стане Славен Белупо, а 23 липня
команда зустрінеться з Горицею. Початок усіх матчів заплановано на 19:00 за київським часом
.
Літній збір у Словенії є важливою частиною підготовки Шахтаря до старту нового сезону, в якому команда виступатиме в українській Прем’єр-лізі та єврокубках.
Попередньо Арда Туран визначив
склад гірників на ці збори.