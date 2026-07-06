"Моряки" продовжують роботу над складом після повернення до УПЛ.
Дмитро Кльоц, НК Верес
06 липня 2026, 17:54
Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту із півзахисником Дмитром Кльоцом.
Угода з досвідченим 30-річним українцем розрахована до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.
Останні п'ять сезонів Кльоц провів у складі Вереса. Минулого сезону він провів 21 матч та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Алефіренко повернувся до Чорноморця.