Україна

23-річний голкіпер уклав контракт із командою з Чернігівщини після виступів за Ворсклу.

Футбольний клуб Кудрівка офіційно оголосив про підписання воротаря Кирила Лавути.

23-річний український голкіпер уклав повноцінну угоду та приєднався до команди напередодні нового сезону в Українській Прем’єр-лізі.



До переходу в Кудрівку Лавута виступав за Металург-2 із Запоріжжя, Гірник-Спорт та Ворсклу. Саме у складі полтавського клубу воротар зумів заявити про себе на найвищому рівні українського футболу.



За підсумками 2025 року вболівальники Ворскли визнали Кирила Лавуту найкращим гравцем команди, що стало підтвердженням його впевненої гри у рамці воріт. Гравець зіграв 31 матч в минулому сезоні.

Раніше Льопка залишив Кудрівку.