Команди УПЛ продовжують підготовку до старту нового сезону.
Богдан Семешко, ФК Карпати Львів
05 липня 2026, 16:55
Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту із воротарем юнацької збірної України U-17 Богданом Семешком.
17-річний українець розпочав кар'єру у луцькій ДЮСШ-2, після чого виступав за ДАФ Дніпро та ДЮСШ Волинь. Влітку минулого року Богдан перейшов до закарпатського Мункача.
Водночас Оболонь попрощалася із захисником Дмитром Семеновим, у якого закінчився контракт із "пивоварами".
26-річний Семенов виступав за Оболонь із літа 2025 року. На його рахунку 29 матчів та дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Беженар завершив кар’єру.