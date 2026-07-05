Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до старту нового сезону.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту із воротарем юнацької збірної України U-17 Богданом Семешком.

17-річний українець розпочав кар'єру у луцькій ДЮСШ-2, після чого виступав за ДАФ Дніпро та ДЮСШ Волинь. Влітку минулого року Богдан перейшов до закарпатського Мункача.

Водночас Оболонь попрощалася із захисником Дмитром Семеновим, у якого закінчився контракт із "пивоварами".

26-річний Семенов виступав за Оболонь із літа 2025 року. На його рахунку 29 матчів та дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Беженар завершив кар’єру.