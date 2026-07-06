Україна

Новачок "біло-синіх" Пʼєр Мунгенге розповів про те, як приймав рішення приєднатися до Динамо.

Новоспечений нападник київського Динамо П'єр Мунгенге прокоментував свій перехід до клубу УПЛ, а також розповів про свої перші враження у розташуванні "біло-синіх".

"Я був здивований інтересом з боку Динамо. Що стосується переїзду, то це просто питання ментальної підготовки. Щоби прийняти таке рішення, ми провели ретельну підготовку, максимально багато дізналися про сам клуб і про всі інші деталі.

Те, що я виховувався в Парі Сен-Жермен, прищепило мені багато спортивних цінностей: дисципліну, працьовитість, повагу та прагнення перемагати. Крім того, я пройшов через дуже серйозну конкуренцію, що дало великий поштовх у розвитку.

Мені потрібно було обрати оптимальний варіант саме для розвитку кар'єри, обирати не гроші чи статус, а правильну можливість для прогресу. Ми багато спілкувалися з представниками Динамо, вони презентували проєкт розвитку команди, те, як саме бачать мою роль. Це було переконливо. Для мене важливо отримати можливість грати, прогресувати та спробувати свої сили у єврокубках.

Досі я небагато знав про український футбол у цілому. Звісно, про Динамо знають усі у футбольному світі, цей клуб виховав багато класних гравців. Під час мого візиту до Києва ми спілкувалися про український чемпіонат і клуб із президентом Ігорем Суркісом. Він дав мені кілька порад, як швидше адаптуватися в колективі.

Мене та моїх агентів чудово зустріли у Києві. Все було організовано з повагою та професіоналізмом. Ми побували у місті, жили декілька днів на базі. Мені все дуже сподобалася, клуб має чудову інфраструктуру для розвитку. Я приєднався до команди нещодавно, усі мене тепло зустріли, і я щасливий бути тут.

Я поїхав з дому в 13 років, до цього мене добре підготували в академії. Нас привчили бути далеко від рідних, тож для мене це вже стало нормою. Подібні ситуації – частина професійного футболу, гравці часто жертвують домашнім затишком і часом із близькими, зокрема, в дитинстві. Я готовий до нового виклику, моє завдання зараз – розвиватися та допомогти Динамо в чемпіонаті України та єврокубках.

Як спортсмен-професіонал, я люблю працювати і наполегливо йти до мети. Мої головні ігрові якості – це вміння створювати напругу перед чужими воротами, активна участь у грі та робота на командний успіх.

Продовжую працювати над усіма компонентами гри, але намагаюся робити більший акцент на реалізації гольових моментів, адже це моя позиція, і я люблю забивати голи. Звісно, вдосконалення потребують багато компонентів, сучасний футбол вимагає широких умінь від гравців усіх амплуа.

У кого з відомих футболістів ти вчився або ким надихався в дитинстві? Коли був маленьким, мене надихав Кріштіану Роналду.

Упродовж наступних двох років хотів би вигравати з командою трофеї й титули в Україні, тим більше цей сезон для клубу особливий – наступного року Динамо виповнюється 100 років. І чому б у підсумку не зіграти в Лізі чемпіонів...

Я трохи чув про історію клубу. Це видатний європейський колектив, через який пройшли три володарі Золотого м'яча, який має стадіон, названий на честь легендарного тренера Валерія Лобановського. Звісно, всі футбольні люди розуміють роль Андрія Шевченка, Валерія Лобановського в історії європейського футболу. Зараз у Франції грає Ілля Забарний, і я знаю, що він вихованець Динамо. Можу також сказати, що знав про матчі киян проти Баварії у 1975 році, це частина історії футболу. А загалом, у мене буде чудова можливість ознайомитися із історією Динамо більш детально.

Я дуже радий бути тут, сподіваюся гідно представляти вболівальників і дарувати їм багато радості на полі. Сподіваюся на теплий прийом і терпіння з їхнього боку. Чудово розумію, які відповідальність і тиск очікують на мене в Києві, адже Динамо – найбільш популярний клуб України, який кожного року має доводити свій рівень.

Хочу залишити по собі в Києві пам'ять як про гравця, який закарбував своє ім'я в історію до 100-річчя клубу та в наступні сезони. Дуже хочу, окрім перемог, просто подарувати вболівальникам приємні спогади про свою гру та допомогти команді вигравати. Я знаю, які непрості часи переживають українці, знаю, що ваша країна страждає, і намагатимуся зробити все, що в моїх силах, щоб динамівські фанати отримували позитивні емоції.

Дебют за першу команду ПСЖ у минулому сезоні? Я був дуже щасливий і гордий дебютувати за першу команду Парі Сен-Жермен. Ця подія назавжди залишиться в моїй пам'яті, адже в моєї мами саме був день народження.

Я приїхав лише кілька днів тому. Щодня працюю, аби бути готовим до найближчих поєдинків, і сподіваюся незабаром отримати можливість зіграти", — наводить слова Мунгенге прес-служба клубу.

Раніше стало відомо, хто розсудить Динамо та Університатю у відборі ЛЄ.