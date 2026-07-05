Україна

Найкращим гравцем матчу став воротар Денис Марченко.

У заключному турі юнацького чемпіонату Європи-2026, який проходить в Уельсі, збірна України сенсаційно здолала однолітків з Італії (1:0).

Матч складався дуже важко для синьо-жовтих, які туром раніше завдяки перемозі проти Сербії (2:1) гарантували собі вихід у плейоф. Напіврезервний склад не тільки витримав натиск іменитого суперника, а й зміг перемогти.

На 30-й хвилині поєдинку підопічні Михайленка використали чи не єдиний момент. Головне відкриття чемпіонату, півзахисник Динамо Павло Люсін, розібрався у середній зоні та класно віддав розрізну передачу на Богдана Оличенка.

Вінгер Баварії після неймовірного сольного проходу увійшов у штрафний майданчик, поклав на газон захисника та черпаком перекинув голкіпера.

По перерві Скуадра Адзурра збільшила натиск, але феноменальна гра новоспеченого голкіпера Карпат Дениса Марченка дозволила зберегти ворота на замку.

У підсумку збірна України святкує перемогу, яка стала першою сухою на турнірі, та виходить у півфінал, де на неї вже чекає Німеччина, яка посіла 2-ге місце у квартеті А.