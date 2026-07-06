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"Синьо-жовті" з першого місця вийшли до півфіналу Євро-2026.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі третього туру групового етапу ЧС-2026 проти Італії (1:0).

"Раніше не було трьох перемог поспіль? Тоді вдвічі приємніше. Було дуже важко. Ми розуміли, що Італія не може програвати, це може поставити під сумнів її вихід з групи. Ми вирішували завдання ротації, щоб дати трошки відпочити гравцям, на яких лягло навантаження в перші дві гри. Мені здається, супернику здавалося, що вони будуть домінувати. Дійсно, можливо, вони могли забивати першими. Але сталося інакше, це футбол. Ми витримали стартовий натиск, потім увійшли в гру і доволі добре грали з м’ячем. Так, нам хотілося би створювати більше. На жаль, це не виходило.

В другому таймі ми багато часу провели в захисті. Якщо бути відвертими, суперник дуже багато бив по наших воротах, багато кросів було. Але якщо аналізувати удари, то дійсно небезпечних моментів було максимум два. Так само як і у нас. Хлопці просто красунчики. Важко захищатися, коли такий тиск, багато кросів, 13 корнерів. Але ми впоралися, ми готувалися до цього. Ми знали, що буде важко, але треба бути уважними і терпіти.

Взагалі атака класна була. Атака була через центр, спокійно просунули м’яч. Від Оличенка дії дійсно були фантастичними. Я думаю, він довго буде пам’ятати цей гол. Хотів би відмітити загалом нашу команду, тому що ми грали з м’ячем, володіння 50 на 50. Ми розуміли, що нам важко боротися з ними — треба грати з м’ячем, треба тримати м’яч. І мені здається, це у нас виходило. На жаль, в третій зоні були певні проблеми, але все одно хлопці молодці і робили саме те, що ми просили.

Після матчу представник збірної Італії зайшов у нашу роздягальню? Так було, до речі, і на попередньому Євро. Так само ми їх тоді обіграли, 3-2, і вийшли з групи. Ми тоді були у важкому стані, нам потрібна була перемога. Зараз я дуже здивований, що Італія вилетіла, ну але се ля ві, такий футбол. Молодці, що знайшли сили привітати нас. Подякували за гру, сказали, що вони завжди підтримують нас, мається на увазі у війні нашій. Завжди приємно це чути, тому велика подяка італійському керівництву.

Зіграти на нуль — це досягнення. Дійсно, нечасто таке може бути, коли 30 ударів по твоїм воротам і ти на нуль граєш. Це перш за все заслуга воротаря, який класно відіграв. Ден молодець, це ще раз каже про те, що у нас класний колектив. Той же Оличенко забив м’яч. Може, він був не дуже задоволений, що в нього не було ані хвилини. Але ми спілкувалися, говорили, що у всіх будуть хвилини, у всіх буде час, маєте просто бути готовими до цього виклику. І хлопці були готові, ми всіма задоволені", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Завдяки цій перемозі Україна виграла групу – до цього "синьо-жовті" обіграли Хорватію (3:1) та Сербію (2:1).

У півфіналі Євро-2026 Україна зіграє проти Німеччини – матч пройде 8 липня.