До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 12:30.
фото ФК Рух Львів
07 лютого 2026, 12:00
Сьогодні, 7 лютого, львівський Рух проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником команди Івана Федика буде словенський Триглав. Матч розпочнеться о 12:30.
Онлайн трансляція матчу Рух — Триглав:
За підсумками першої частини сезону УПЛ львівський Рух займає десяте місце.