Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 12:30.

Сьогодні, 7 лютого, львівський Рух проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником команди Івана Федика буде словенський Триглав. Матч розпочнеться о 12:30.

Онлайн трансляція матчу Рух — Триглав:

За підсумками першої частини сезону УПЛ львівський Рух займає десяте місце.