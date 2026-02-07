Україна

Контракт футболіста належить Еркулесу.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Еркулеса Карлосом Рохасом.

Орендну угоду з 23-річним іспанцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Також зазначається, що Карлос вже прибув у розташування команди Сергія Нагорняка і взяв участь у двох минулих спарингах на зборах у Туреччині.

Нинішнього сезону Рохас провів 17 матчів за Еркулес у третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Також Карлос виступав за Реал Мурсію та молодіжні склади Альмерії і мадридського Атлетико, у тому числі зігравши у Юнацькій лізі УЄФА.

