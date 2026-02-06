Україна

Новий Оба?

Черкаський ЛНЗ оформив трансфер ганського вінгера Абдула Авуда з португальської Візели. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Зазначається, що мова йде про річну оренду з необовʼязковим правом викупу. В ЛНЗ він виступатиме під 18-м номером.

25-річний вінгер загалом провів сім матчів за першу команду Візели. Також на його рахунку 18 матчів та 5 голів за команду Візела U-23.

Зазначимо, що найдорожчий гравець в історії черкаського клубу Проспер Оба, також приходив з португальської Візели.